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  3. 04 Temmuz 2017 11:56

Çin malı köprü tamamlanmadan çöktü

Kenya'da Başkan Kenyatta'nın seçim kampanyasında önemli bir yer tutan Sigiri Köprüsü tamamlanmadan çöktü.

Çin malı köprü tamamlanmadan çöktü
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Afrika ülkelerinden Kenya'da bir Çin şirketi tarafından yapılan köprü, Başkan Uhuru Kenyatta tarafından teftiş edildikten iki hafta sonra çöktü.

2014 yılında bir botla karşıya geçmeye çalışan yaklaşık 10 kişilik grubun geçirdiği kazanın ardından yapımına başlanan köprü, Başkan Kenyatta'nın seçim kampanyasında da önemli bir yer tutuyordu.

Kenyatta, seçim çalışmaları kapsamında 2 hafta önce köprüyü teftiş etmiş ve köprünün çevresinde bir miting düzenlemişti. Kenyatta yaptığı konuşmada, köprünün bölgeye gelişim getireceği vaadinde bulunmuştu.

8 Ağustos'ta yapılacak seçimler öncesinde ülkedeki muhalef lideri Raila Odinga ise hükümeti yolsuzlukla suçladı. Odinga, hükümet yetkilileri ve Çinli şirketlerin yolsuzluk yaptıklarını ve bu nedenle bütün projelerin Çinli şirketlere verildiğini öne sürdü.

Bir süre önce Kenya hükümeti, Çinli Eximbank ile tarihinin en büyük yatırım anlaşmasını imzalayarak, 3.8 milyar dolara Mombasa-Nairobi hattını demiryolu yapılması talimatını vermişti. Ancak rakamın Cibuti'de yapılan demiryoluna kıyasla, kilometre başına iki kat daha fazla olması Kenya'da tepkiyle karşılanmıştı.

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