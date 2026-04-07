Çin ve Rusya, Hürmüz Boğazı tasarısını veto etti
Çin ve Rusya, Bahreyn'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün BM desteğiyle güvence altına alınmasına yönelik sunduğu karar tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Bahreyn’in talebiyle Orta Doğu bölgesindeki kriz durumunu görüşmek üzere bir araya geldi. İran ve ABD ile İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği sırada gerçekleştirilen oturumda Bahreyn’in Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve deniz taşımacılığının BM desteği ile güvence altına alınmasına yönelik karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Çin ve Rusya, söz konusu tasarıyı veto etti. Böylece oylamada toplamda 11 kabul, 2 ret ve 2 çekimser oy kullanıldı. Tasarının veto edilmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının BM Güvenlik Konseyi desteğiyle güvence altına alınmasına yönelik girişimler engellenmiş oldu.

El-Zeyani: "Konsey, sorumluluğunu yerine getirmekte başarısız oldu"

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün adına bir açıklamada bulunan Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid El-Zeyani, "Bu ülkeler, karar tasarısının kabul edilmemiş olmasından üzüntü duyduklarını ifade etmektedir. Konsey, sorumluluğunu yerine getirmekte başarısız oldu" dedi.

El-Zeyani oylamada tasarı lehine bir sonuç elde edilmesine yönelik beklentilerinin gerçekleşmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin engelleme hakkına sahip olmadığı bir uluslararası su yolu olan Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacak kalıcı bir adım olmasını umduğumuz tasarıdan beklentimiz buydu" ifadelerini kullandı.

Hürmüz’ün BM desteğiyle açılması engellendi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile herhangi bir anlaşmaya varılmaması durumunda Washington saati ile 20.00’da (Türkiye saati ile 03.00) İran’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatılmasına yönelik emir vermesi bekleniyor.

İHA

Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı
Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!''
Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!''
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu
Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu
Etiketler çin Rusya hürmüz boğazı birleşmiş milletler
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu 2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu: Simge, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso dahil çok sayıda gözaltı! Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu: Simge, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso dahil çok sayıda gözaltı! AK Parti'nin tüm emeklilere verip unuttuğu sözü, CHP bir yasa teklifi ile Meclis'e sundu! AK Parti'nin tüm emeklilere verip unuttuğu sözü, CHP bir yasa teklifi ile Meclis'e sundu! İran'ın yeni lideri hakkında olay iddia: Mücteba Hamaney saldırıda ağır yaralandı İran'ın yeni lideri hakkında olay iddia: Mücteba Hamaney saldırıda ağır yaralandı Ara seçim için kolları sıvayan Özel'den rest: ''Sandıkta demokrasi tokadı indireceğiz'' Ara seçim için kolları sıvayan Özel'den rest: ''Sandıkta demokrasi tokadı indireceğiz'' Süper Lig ekibinin başkanı dev holdingi satın aldı Süper Lig ekibinin başkanı dev holdingi satın aldı Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bu gece bir medeniyet yok olacak'' Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bu gece bir medeniyet yok olacak'' İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi! İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi!
Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar'' Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar'' Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Tarık Mengüç'ün sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Görenler benzerliğine inanamadı Tarık Mengüç'ün sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Görenler benzerliğine inanamadı İstanbul'daki saldırı sonrası 14 sosyal medya hesabına erişim engeli İstanbul'daki saldırı sonrası 14 sosyal medya hesabına erişim engeli Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı Trump, İran'a saldırı planını iptal etmek için şartını açıkladı Trump, İran'a saldırı planını iptal etmek için şartını açıkladı İstanbul'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin saldırı hazırlığı kamerada İstanbul'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin saldırı hazırlığı kamerada ''Dur'' ihtarına uymayıp ortalığı savaş alanına çevirdi: Bedeli ağır oldu! ''Dur'' ihtarına uymayıp ortalığı savaş alanına çevirdi: Bedeli ağır oldu!