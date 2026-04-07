İsrail'den İran'a yönelik eşi benzeri görülmemişkan donduran tehdit!

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran halkını doğrudan hedef alan Farsça bir uyarı yayımlayarak eşi benzeri görülmemiş bir tehditte bulundu. İsrail İran saatiyle 21:00’e kadar demiryolu hatlarından uzak durulmasını isteyerek sivil ulaşım ağının açıkça hedef alacağını ilan etti.

Orta Doğu'da askeri ve enerji tesisleri üzerinden yürüyen gerilim, İsrail'in son hamlesiyle sivil ulaşım hatlarına taşındı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'da demiryolları ve trenlere yönelik yeni saldırı uyarısında bulundu. İsrail ordusunun Farsça hesabından, "İran'daki tren kullanıcılarına ve yolcularına acil uyarı" başlığıyla yapılan uyarıda, "Güvenliğiniz için İran saatiyle 21.00'e kadar tren kullanmaktan ve trenle seyahat etmekten kaçının. Trenlerde ve demiryolu hatlarının yakınında bulunmanız hayatınızı riske atıyor" ifadeleri kullanıldı.

IDF logosuyla paylaşılan ve doğrudan İranlı sivilleri muhatap alan görselde, ülke genelindeki tren ağının askeri bir hedef haline geldiği açıkça ilan edildi.

Günün en yoğun saatlerini kapsayan bu tehdit, İran genelinde büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Şehirler arası yolculuk yapan veya işten evine dönen milyonlarca sivil, olası bir saldırı endişesiyle demiryolu istasyonlarından uzaklaşmaya çalışırken, İran yönetiminin bu tehdide nasıl bir güvenlik önlemiyle yanıt vereceği merak konusu.