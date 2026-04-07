İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir viral enfeksiyon geçirdiği öğrenilen Tatlıses'in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı turnesi sonrası İstanbul'a döndü. Evinde rahatsızlanan Tatlıses'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Tatlıses'in rahatsızlandığını duyan yakınları hastaneye akın etti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11.20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

