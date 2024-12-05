Çin'de demiryolu inşaatında zemin çöktü: 13 işçi kayıp

Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletine bağlı Shenzhen şehrindeki bir demiryolu inşaat sahasında zemin çökmesi sonucu 13 işçinin kaybolduğu açıklandı.

Çin'de yaşanan demiryolu inşaatı kazasında aniden zemin çöktü. Çarşamba günü saat 23:00 civarında Bao'an bölgesindeki Shenzhen-Jiangmen Demiryolu'nun bir bölümündeki bir inşaat sahasında meydana geldiği belirtildi.

Acil durum yönetim bürosunun açıklama yaptı. APnews'un haberine göre olayın nedeni araştırılırken, yakınlarda yaşayan sakinlerin tahliye edildiği belirtildi. Hat, teknoloji merkezi Shenzhen ile Hong Kong'a komşu Guangdong eyaletindeki Jiangmen şehirlerini birbirine bağlayacak.

Kayıp olan 13 işçiyi bulabilmek için tam kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. CGTN'nin belirttiğine göre Acil Durum Yönetimi Bakanlığı kurtarma görevine rehberlik etmek üzere bir görev gücü gönderildi.