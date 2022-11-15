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Çin'de vaka sayıları zirve yaptı: Halk sokağa döküldü

Çin'de vaka sayıları zirve yaptı: Halk sokağa döküldü
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Çin’in Guangzhou kentinde Covid-19 salgınını önlemek için sert tedbirler nedeniyle halk protesto düzenledi.

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou kentinin Haizhu semtinde dün akşam öfkeli kalabalığın Covid-19 karantinaları nedeniyle kurulan barikatları tekmeleyerek yıktığı belirtildi. Sosyal medyada yaşanan olaylara ait oldukları iddia edilen görüntülerde, 5 Kasım’dan beri katı karantina tedbirleri altında yaşayan semt sakinlerinin koruyucu tulumlu görevlilerle tartıştığı ve sloganlar atarak karantinanın kaldırılmasını talep ettiği görüldü. Tedbirlere tepkili halk kurulan barikatları tekmeleyerek yıkmaya çalıştı.

Çin anakarasında dün 17 bin 772 Covid-19 vakası tespit edilirken, günlük vaka sayıları nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip Guangzhou kentindeki günlük enfeksiyon sayısı ise 5 bini aştı. Guangzhou’da Haizhu’nun dışında iki semt daha bir haftadan uzun süredir karantina altında bulunuyor.

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana “sıfır-Covid” stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor.

Etiketler zirve halk çin
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