Çin'den doğum oranları arttırmak için dikkat çeken yöntem

Çin'de doğum oranlarını artırmak için 30 gün ücretli 'evlilik izni'

Çin'in bazı eyaletlerinde evliliği teşvik etmek ve düşen doğum oranını yükseltmek amacıyla yeni evlenen çiftlere 30 gün ücretli izin hakkı tanındığı açıklandı.

Çin Komünist Partisi yayın organı Halkın Sağlığı'nda yer bulan bilgilendirmede bazı Çin eyaletlerinin evliliği teşvik etmek ve düşen doğum oranını yükseltmek amacıyla yeni evlenen gençlere 30 gün ücretli izin verdiği belirtildi.

Çin'de asgari ücretli evlilik izni 3 gün, ancak eyaletler artık izin günlerinin sayısını kendileri belirleyebiliyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Gansu ve kömür üretilen Shanxi eyaleti, 30 gün evlilik izni verirken Şanghay 10 ve Sichuan da sadece 3 gün veriyor.

Güneybatı Finans ve Ekonomi Üniversitesi Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü dekanı Yang Haiyang, yaptığı açıklamada "Evlilik izninin uzatılması doğurganlık oranını artırmanın etkili yollarından biri" ifadelerini kullandı.

"Evlilik izninin uzatılması daha çok ekonomik gelişmenin nispeten yavaş olduğu bazı il ve ilçelerde söz konusu" diyen Yang, hem işgücünün artırılması hem de tüketimin canlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Yang, ayrıca konut sübvansiyonları ve erkekler için ücretli babalık izni de dahil bir dizi destekleyici tedbirlere hala ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ülke nüfusu 60 yıldan bu yana ilk kez azaldı

Resmi verilere göre Çin'in nüfusu 60 yıldan bu yana ilk kez geçen yıl azaldı. Düşüşün uzun süre devam etmesi bekleniyor.

Geçen yıl Çin, bin kişi başına 6.77 doğumla şimdiye kadarki en düşük doğum oranını kaydetmişti.

Bu azalmanın en büyük sebeplerinden biri, 1980 ile 2015 yılları arasında uygulanan 'tek çocuk' politikasının ve eğitim maliyetlerindeki artışın pek çok insanı birden fazla çocuk sahibi olmaktan, hatta çocuk sahibi olmaktan vazgeçirmesinin sonucu olarak öne çıkıyor.

Güney Kore'de doğum oranı rekor düzeyde düştü

Öte yandan bir diğer güneydoğu Asya ülkesi Güney Kore'de doğumlar, 2022 yılında yaklaşık 249 bin ile rekor seviyede düştü. Ayrıca ölümler de doğumlardan fazla kaydedildi.

Ülkenin istatistik kurumundan yapılan açıklamada doğum sayısının bir önceki rekor düşük seviyenin kaydedildiği 2021 yılına göre yüzde 4.4 daha düşük olduğu kaydedilerek kadınların doğurganlık oranının, 2022'de sadece 0.78 olduğu belirtildi.

Uzmanlar bu oranın en az 2 olması gerektiğini düşünürken, bu oran beşinci yıl da binin altında oldu.

Yohnap haber ajansının haberine göre ülkenin sosyal güvenlik politikalarının aksamaması için doğum oranlarının sabit kalması önem teşkil ediyor.

Bu arada Güney Kore'de 2022 yılında 372 bin 800 ölüm kaydedildi, bu da 2021'e göre yüzde 17.4'lük bir artış olduğu ve geçen yıl ülkede ölümlerin doğumlardan yaklaşık 120 bin daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Durumun sebebinin ekonomik durumun kötüleşmesi ve enflasyonun artması nedeniyle insanların çocuk sahibi olma konusunda tereddüt yaşaması gösteriliyor.