Çoğu çocuk ve kadın! Gazze Şeridi'nde can kaybı 11 bin 500'e yükseldi

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 180 kişi artarak çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 500'e ulaştığını bildirdi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 180 kişi artarak çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 500'e ulaştığını bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim tarihinden bu yana hedef gözetmeksizin devam ediyor. Hastane, mülteci kampı, pazar yeri, kilise ve camii gibi binlerce sivilin sığındığı ve tedavi gördüğü kamusal alanları defalarca bombalayan İsrail güçleri, bölgede şiddetin dozunu her geçen dakika biraz daha artırıyor.

İnsani durumun gitgide kötüleştiği Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında birçok kez hedef olan Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin tümünün durduğunun açıklamasından kısa süre sonra Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısının 180 daha arttığını bildirdi. 7 Ekim tarihinden beri aralıksız süren İsrail bombardımanı nedeniyle hayatını kaybeden masum sivillerin sayısı ise 11 bin 500'e yükseldi.

İsrail güçlerinin bölgedeki saldırıları 40 gündür hedef gözetmeksizin devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni bombalamayı ve sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Öte yandan, Tel-Aviv hükümeti, Hamas tarafından 50 İsrailli esirin serbest bırakılmasını kapsayan teklifi reddetti. Hamas, 50 İsrailli esirin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli tüm kadın ve çocukların serbest bırakılmasını ve çatışmaların 3 gün süreyle durdurulmasını istemişti.