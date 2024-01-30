Çölde dehşet! 6 ceset bulundu, 5 tutuklama var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir çölde vurularak öldürülmüş halde altı kişinin cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili beş şüpheli tutuklandı.

Pazartesi gecesi düzenlenen basın toplantısında yetkililer, davayla ilgili olarak pazar günü birden fazla arama emri çıkarıldığını söyledi.

Kaliforniya’daki San Bernardino İlçesi Şerif yetkilileri, Toniel Baez-Duarte, Mateo Baez-Duarte, Jose Nicolas Hernandez Sarabia, Jose Gregorio Hernandez Sarabia ve Jose Manuel Burgos Parra olarak tanımlanan beş şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Tüm şüpheliler kefaletsiz tutulurken tutuklamalar sırasında sekiz silahın ele geçirildiği de kaydedildi.

San Bernardino İlçesi Şerif yetkilileri, soruşturmanın ardından müfettişlerin kurbanların bir esrar ticareti için buluşma ayarladıklarına inandıklarını söyledi. Yetkililerin açıklamasına göre, kurbanların da suç faaliyetlerine karıştığı düşünülüyor.

Kurbanlar vurularak öldürüldü ve altı cesetten dördü yakıldı. Kurbanlardan yalnızca üçünün kimlikleri yetkililer tarafından belirlendi: Baldemar Mondragon-Albarran, Franklin Noel Bonilla ve Kevin Dariel Bonilla.

Olayla ilgili olarak geçen salı gecesi Şerif Dispatch'e akşam 20:16 civarında 911'den bir çağrı geldi. Arayanın Franklin Noel Bonilla olduğu bilgisi öğrenildi ama çağrıda konum yoktu.

Yetkililer, çağrının Adelanto, Kaliforniya'daki Lessing Bulvarı ve Gölge Dağ Yolu bölgesinden geldiğini tespit ettiler ve öldürülen altı kişiyi buldular. Ayrıca kurşunlanmış mavi bir araç da olay yerinde bulundu.

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Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.