Çöplükte vahşet: 9 ceset bulundu
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Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir çöplükten 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Kenya'daki yerel basındaki habere göre, bölgede güvenlik önlemi alan polis, farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedine ulaştı.
İlk incelemelere göre, bulunan cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesetlerin sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
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