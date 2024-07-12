Çöplükte vahşet: 9 ceset bulundu

Tükenmişlik sendromu yaşayan ünlü şarkıcıdan çok konuşulacak açıklama

Bakan duyurdu: 270 bin 761 eleman alınacak

THEMİS ''Temmuz ayı seçim anketi''ni açıklandı: Bu pazar seçim olsa...

Uzaylılar değil Türkler yaptı: Türkiye'nin dairesel tarlaları böyle görüntülendi