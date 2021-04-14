Covid-19 aşısında kriz bitmiyor! İki ülke kullanımını durdurdu

İtalyan La Stampa gazetesi, AB Komisyonu'nun Johnson and Johnson ve AstraZeneca ile yaptığı koronavirüs aşısı sözleşmelerini gelecek yıl yenilememe kararı aldığını yazdı. Öte yandan Danimarka AstraZeneca; İsveç ise Johnson and Johnson aşısının kullanımını tamamen durdurdu.

La Stampa’nın haberinde birçok (AB) ülkesinin liderinin, viral vektör aşılarını üreten firmalarla sözleşmelerin sona erdiğinde yenilenmemesine karar verdi ”denildi. Ayrıca, Brüksel’in Pfizer/Moderna gibi haberci RNA (mRNA) teknolojisini kullanan Covid-19 aşılarına odaklanmayı tercih edeceği aktarıldı.

Diğer taraftan bir AB Komisyonu sözcüsü Reuters’a salgının sonraki aşamalarına hazırlıklı olmak için tüm seçenekleri açık tuttuğunu belirterek, "Ancak, sözleşmeyle ilgili konular hakkında yorum yapamayız" dedi.

AB GÖZÜNÜ MRNA AŞILARINA DİKTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB'nin 1,8 milyar dozluk yeni bir sözleşme için Pfizer/ BionTech ile görüştüğün ifade ederek, "Pandemiye karşı kanıtlamış teknolojilere odaklanmamız gerekiyor. mRNA aşıları buna açık bir örnektir ” ifadelerini kullandı.

Öte yandan her iki aşıyı olan bazı kişilerde kan pıhtılaşması görülmesinin ardından birçok ülke AstraZeneca/Oxford ile Johnson&Johnson’un tek dozluk corona virüs aşısının kullanımını hali hazırda askıya alındı.

DANİMARKA ASTRAZENECA, İSVEÇ İSE JOHNSON&JOHNSON AŞISINI DURDURDU

Danimarka, bugün AstraZeneca’nın kullanımını tamamen bıraktığını açıkladı.Sağlık kurumu direktörü Soren Brostrom, Danimarka’nın AstraZeneca - Oxford Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen bıraktığını açıkladı.

Danimarka'nın kararın kısa bir süre ardından ise İsveç Sağlık Bakanlığı Johnson&Johnson aşısının kullanımını bıraktığını açıkladı.

NE OLMUŞTU ?

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Toplamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görülmüştü.

AstraZeneca/Oxford aşısının ardından ABD’li Johnson and Johnson tarafından geliştirilen tek dozluk corona virüs aşısını olan kişilerde de kan pıhtılaşması meydana geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne göre, yetkililer ülkede bildirilen altı nadir ve şiddetli kan pıhtısı vakasını inceleme kararı alırken, vakaların 18 ile 48 yaşları arasındaki kadınlarda meydana geldiği ve semptomların aşılamadan 6 ila 13 gün sonra ortaya çıktığı bildirildi.

ABD'de 6,8 milyondan fazla kişiye tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısı uygulandı.

ASTRAZENECA/OXFORD iLE J&J’NİN KAN PIHTILAŞMASI İLE BAĞLANTISI OLASI

Öte yandan, Johnson&Johnson ve AstraZenaca/Oxford’un aşıları, corona virüse karşı antikor oluşturmak amacıyla bazı yaygın soğuk algınlığının neden olan olan bir adenovirüs içeriyor. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) iki aşının da kan pıhtılaşması arasındaki bağlantının olası olduğunu duyurdu. Fakat, EMA'nın güvenlik komitesi, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının AstraZeneca aşısının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiğini belirtti.