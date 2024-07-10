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DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşine idam kararı

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşine idam kararı
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verildi.

Irak'ta mahkeme 5 yıl önce Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verdi.

Başkent Bağdat'taki Karh Ceza Mahkemesi Basın Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre mahkeme, Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed hakkında "DEAŞ ile işbirliği yapmak ve Yezidi kadınları önce evinde hapsetmek sonra da Musul'un batısında yer alan Sincar'dan DEAŞ militanlarınca kaçırılmalarına yardımcı olmak" suçlamasıyla idam kararı verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirildiğini duyurmuştu.

AA

Etiketler deaş ırak mahkeme idam
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