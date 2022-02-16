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Denizde yüzerken köpekbalığına yem oldu! Kan donduran görüntüler

Avustralya'nın Sydney şehrinde bulunan bir plajda denize giren adam, köpekbalığı saldırısına uğradı. Korku filmlerini aratmayan olay kameraya yansıdı.

Sydney'de bulunan Little plajında denizde yüzen bir adam, 4 metre uzunluğundaki köpekbalığının saldırısına uğradı. Köpek balığı, dakikalar içerisinde etkisiz hale getirdiği adamı parçalamaya başladı. Kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde sadece adamın parçalarını toplayabildi.

ÇARESİZLİK İÇERİSİNDE İZLEDİLER
Köpekbalığının saldırı anları, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Plajdakilerin köpek balığı saldırısını çaresiz gözlerle izledikleri görüldü. Olayın ardından plaj, 24 saat boyunca kapatıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, plajda uyarıların ve tedbirlerin artırılması bekleniyor.

Etiketler avustralya köpekbalığı
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