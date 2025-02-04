Deprem fırtınasından kaçış: Binlerce kişi adayı terk etti

Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında meydana gelen yüzlerce depremin ardından 9 binden fazla kişi adayı terk etti.

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda hissedilen depremler sonucu binlerce kişi tahliye edildi. Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası’nı 9 binden fazla kişi terk etti. Bölgede son deprem yerel saatle 15.04’te 5.3 büyüklüğünde meydana gelirken uzmanlar, söz konusu depremlerin Santorini Yanardağı ile bağlantılı olmadığını iddia etti.



Yunan Sismolog Gerasimos Papadopoulos, bölgede devam eden sismik hareketliliğin fayı kırmaya çalıştığını ancak güçlü bir dirençle karşılaştığını belirterek, bölgede daha fazla deprem meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.



Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, yarın bölgedeki depremleri ve ek önlemlerin gerekli olup olmadığını belirlemek üzere İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nda üst düzey bir toplantıya liderlik edecek.

İHA