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Dev gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Dev gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak, arz güvenliği ve enerjide merkez ülke konumunu güçlendirmek için LNG alımlarına devam ediyor.

Uzun süredir Yerli ve Milli Enerji-Maden Politikası ile birçok yatırım yapan Türkiye, jeopolitik ve tedarik risklerini de dikkate alarak kış için pazar çeşitliliğini sürekli artırıyor

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 5 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Kıbrıs açıklarında seyrine devam ediyor. 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin yarın Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti

Etiketler gemi türkiey yol Cezayir
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