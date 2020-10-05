  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 05 Ekim 2020 15:51

Devasa örümcek ağı görenleri şaşkına çevirdi: İnsan yakalayabilir

ABD'nin Missouri eyaletindeki bir ormanda görülen devasa örümcek ağı, "insan yakalayabilir" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Devasa örümcek ağı görenleri şaşkına çevirdi: İnsan yakalayabilir
A+ A-

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde sık karşılaşılmayan bir manzara gerçekleşti.

Eyaletteki parkta incelemerle bulunan Doğa Koruma görevlileri bir metreden daha büyük bir örümcek ağıyla karşılaştı.

Devasa örümcek ağının Springfield yakınlarındaki ormanda görüntülendiği bildirildi.

Ağın Araneidae olarak adlandırlan bir örümcek türü tarafından örüldüğü ifade edildi.

Missouri Doğa Koruma'nın Facebook sayfasından paylaştığı kareye ilginç yorumlar da yapıldı.

Bir kişi, ağın akşam karanlığında bir insanı yakalayabileceğini söyledi.

insan , örümcek , örümcek ağı , devasa örümcek ağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM