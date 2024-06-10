Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan askeri uçak kayboldu

Malavi Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçak kayboldu.

Malavi Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçağın kaybolduğu duyuruldu.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçak kayboldu. Malavi Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Radardan kaybolduğundan bu yana havacılık yetkililerinin uçakla temas kurma çabaları şu ana kadar başarısız oldu" denildi.

Uçakta, Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğu belirtilerek, uçağın yerel saatle 09.17’de başkent Lilongwe'den havalandığı ifade edildi. Uçağı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

RÜŞVET SKANDALI NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

2022 yılında 51 yaşındaki Chilima, bir işadamının dahil olduğu rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Yetkileri elinden alınan Chilima hakkındaki suçlama, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından düşürülmüştü.