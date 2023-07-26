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Doktorlar da şoke oldu! Midesinden tam 11 adet kalem pil çıktı

Doktorlar da şoke oldu! Midesinden tam 11 adet kalem pil çıktı
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Çin'de 23 yaşındaki bir gencin midesinden tam 11 kalem pil çıktı. Doktorlar endoskopi yöntemiyle tüm pilleri gencin midesinden çıkarmayı başardı.

Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı. 
23 yaşındaki Çinli Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki 'Da Chien' hastanesine götürüldü.

Taipei Times'ın haberine göre doktorlar, röntgen çekerek Lee'nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.

Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.

Etiketler kalem pil pil mide midesinden çıktı çin
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