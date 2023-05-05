DSÖ açıkladı: Küresel acil durum sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen küresel acil durumun sona erdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün yapılan basın toplantısında, Covid-19 salgını için ‘küresel sağlık acil durumun sona erdiğini’ duyurdu.



DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Dün Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Bu tavsiyeyi kabul ettim.”

"ANCAK KÜRESEL TEHDİT SONA ERMEDİ"

"Bu nedenle, büyük bir umutla Covid-19'un küresel bir sağlık acil durumu olarak sona erdiğini ilan ediyorum" diyen Ghebreyesus, "Ancak bu, Covid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta, Covid-19 her üç dakikada bir can aldı - ve bu sadece bildiğimiz ölümler" ifadelerini kullandı.

DHA