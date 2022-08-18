Dünyanın gözü Ukrayna'daydı: Üçlü zirve sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve sona erdi.

Dünyanın gözü Lviv'de! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv kentinde yapılacak Üçlü Görüşme kapsamında Polonya’ya geldi. Erdoğan’ı, Rzeszow Havalimanı’nda Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı. Daha sonra Ukrayna'da Lviv'e geçen Erdoğan, burada Zelenskiy ile bir araya geldi. İki liderin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'ta başladı. Potoçki Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki kritik üçlü zirve, Erdoğan - Zelenskiy görüşmesinin ardından gerçekleşti. Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Tarihi zirve sonrası Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ortak basın toplantısında konuştu. İşte dünyanın yakından takip ettiği görüşmelerden fotoğraflar ve son dakika haberinin detayları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "ARABULUCULUK" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Potoçki Sarayı'nda üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Zelenskiy ve Guterres'i selamlayarak başlayan Erdoğan, Zelenskiy'nin davetine icabetle Lviv'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerinin bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş birliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkanlarını ele aldık. Tabii yaklaşık 6 aydır devam eden savaş, görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladım." ifadelerini kullandı.

Yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dün gece Kharkiv'de bir yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim. Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.

Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik, 325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere 1099 yetim ve 408 refakatçisinden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik. Görüşmemizde, savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenskiy ile paylaştım."

"TARİHİ NİTELİKTE BİR ORTAK ÇALIŞMA ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİK"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutarres'in de katılımıyla gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin odak noktasını, savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceğinin oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malumunuz bundan daha bir ay önce Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı'nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil, tüm dünya hissetmeye başladı." dedi.

Mutabakatın uygulamaya konulduğu 1 Ağustos'tan bu yana toplam 25 gemi ve yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırıldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugünkü temaslarınızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerini artırarak sürdürmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul Mutabakatı'nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik.

Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenskiy ve Guteress de bu hususta aynı fikirdeler. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Mart ayında İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız. Tabii görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler, 'Acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu?' sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin ile Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'e seyahati konusunda tüm kolaylıkları gösteren Ukrayna ve Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarından satır başları:

"(Tahıl koridoru) Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor.

Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli.

(Zaporijya Nükleer Santrali) Santraldeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir. Zaporijya’ya yönelik potansiyel bir hasar, intihardır."

'ERDOĞAN ÖNCÜ ROL OYNADI'

Zelenskiy, Türkiye'nin ve kişisel olarak Erdoğan'ın tahıl sevkiyatında öncü rol oynadığını belirterek, "Bu, küresel gıda krizinin üstesinden gelmeye yardımcı oldu" dedi.

Rusya'nın askeri birliklerini derhal Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesini, provokasyonlara ve saldırılara son vermesini istediğini söyleyen Zelenskiy, "Barış görüşmelerin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor" diye konuştu.

ZELENSKİY: ERDOĞAN'IN ZİYARETİ, GÜÇLÜ BİR ÜLKEDEN GÜÇLÜ BİR DESTEK MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna’nın Lviv kentinde yaptığı ikili görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır. Lviv’deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, Rusya’nın geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştük. Savunma işbirliği konularına da değinildi” dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

ERDOĞAN İLE ÇAVUŞOĞLU CAMDAN HALKI SELAMLADI

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken savaş bölgesine giden ve camlar açık şekilde halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hareketi dikkat çekti.