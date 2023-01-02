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Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; Yunanistan'da saat 8.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 74.6 km olarak ölçüldü. 

EGE DENİZİ'NDE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.12'de Ege Denizi Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinden 6,51 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 212,75 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Etiketler yunanistan deprem kandilli rasathanesi
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