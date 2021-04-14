En büyük saadet zincirini kuran dolandırıcı öldü

Dünyanın en büyük saadet zinciri şebekesini kuran ve yaklaşık 17,5 milyardolarlık vurgun yapan Bernie Madoff'un cezaevinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Bernie Madoff 82 yaşında hapishanede vefat etti. The Associated Press'in aktardığı kaynaklara göre, ABD’nin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul edilen Bernie Madoff Çarşamba sabahı doğal nedenlerden öldü.

Madoff, Amerikan tarihindeki en üretken saadet zinciri dolandırıcısı ve on yıl boyunca 136 ülkede 37.000 kişiyi dolandırmıştı. Geçen Haziran ayında, böbrek hastalığından ötürü serbest bırakılmasını istenmişti. Ancak yargıç tarafından reddedilmişti.

KENDİNİ ÖLDÜRENLER OLDU

2008'de tutuklanmadan önce 64,8 milyar dolarlık soygun yaptı. Kurbanlarından bazıları her şeyini kaybetti ve Madoff yüzünden kendini öldürenler oldu.

Davasındaki yargıç, olayı tarihteki en korkunç mali suçlardan biri olarak nitelendirdi. Madoff'un oğullarından Mark tutuklanmasından iki yıl sonra Manhattan'daki dairesinde kendini astı ve diğeri Andrew 2014 yılında lenfomadan öldü.

Karısı Ruth, tutuklanmasının ardından Greenwich, Connecticut'a taşındı. Başlangıçta ev hapsine alındı. Madoff, 2009'da 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Madoff sadece finansörleri ve federal düzenleyicileri değil, aynı zamanda milyonlar kazanmaya söz verdiği zengin ve ünlüleri de dolandırdı.

MÜŞTERİLERİ ARASINDA ÜNLÜLER DE VARDI

Müşterileri arasında Steven Spielberg, aktör Kevin Bacon, eski New York Mets sahibi Fred Wilpon ve Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Weise yer alıyordu.

Madoff hapishanede yasal olarak başladığında ısrar etti, ancak Körfez Savaşı'nın piyasanın durmasına neden olduktan sonra 1990'ların başında dolandırıcılık yapmaya başladığını söyledi.

2008'deki finansal çöküşe kadar sorunsuz bir şekilde devam etti. Sonrasında oğulları Mark ve Andrew'a her şeyin yalan olduğunu açıkladı.