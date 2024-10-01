Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın güney ucundaki Baubau kentinin güneydoğu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS)'nin verilerine göre, Endonezya'nın güney ucundaki Baubau kentinin güneydoğu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssünün Baubau şehrinin yaklaşık 262 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu belirtti.
Yaklaşık 587 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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