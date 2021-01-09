Endonezya'da yolcu uçağı kayboldu!

SJ 182 uçuş numaralı uçak kalkıştan dört dakika sonra, TSİ 10.40'ta radardan kayboldu.

Endonezya basını uçakta 50'den fazla kişinin olduğunu aktarıyor.

Başkent Jakarta'dan kalkan Boeing 737-500 tipi uçak, Endonezya şirketi Sriwijaya Air'a ait.

Flightradar24 ve benzeri uçuş takip sitelerinde uçağın radardan kaybolmadan önceki önceki son bir dakika içinde 10 bin fit (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybettiği görüldü.

Uçağın modeli Boeing 737 olsa da bu, şirketin sorunlu 737 Max modelinden farklı. Flightradar24'a göre söz konusu uçak ilk uçuşunu 1994'te gerçekleştirmişti.

İlk ticari uçuşunu 2017'de yapan 737 Max modeli ise iki ölümcül kazanın ardından Mart 2019'da dünya genelinde uçuşlardan men edilmiş, Kasım 2020'den itibaren bazı ülkeler uçuşuna tekrar izin vermeye başlamıştı.

Sriwijaya Air, konuyla ilgili bir açıklama yapmadan önce yeterli bilgi edinmeye çalıştıklarını açıkladı.