Erdoğan, Putin ile görüştü: Tahıl koridoru anlaşması uzayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana'da bir araya geldi. Görüşmede19 Kasım'da sonra erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusu da gündemdeydi. İki liderin olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

Ancak sürenin 3 ay mı 6 ay mı uzatılması konusunda bir görüş bildirilmedi. BM ile yapılacak temasların ardından süre uzatılacak. Anlaşma uzatılırken tahılın gideceği ülkelere dair de iki ülke ortak çalışma yapılması planlanıyor.

Bu noktada tahılın belli bir oranda yani kota konularak (örneğin yüzde 40 gibi) bir oranın acil ihtiyacı olan ülkelere gitmesinin sağlanması hedefleniyor.