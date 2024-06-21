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Ermenistan da Filistin'i devlet olarak tanıdı

Ermenistan da Filistin'i devlet olarak tanıdı
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dünyada tepkiler yükselirken Ermenistan da Filistin konusunda önemli bir karar aldı.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında Filistin'de sivilleri hedef alan İsrail'e karşı tepki her geçen gün artıyor. İsrail'in Filistin'e saldırmasından sonra aralarında İspanya, Norveç ve İrlanda'nın da olduğu birçok ülke Filistin devletini tanıma kararı almıştı. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunun tepkilerine kulaklarını tıkarken bugün benzer bir karar Ermenistan'dan geldi... Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Filistin'i devlet olarak tanıma kararı alındığını duyurdu. 

Gelişmeyi uluslararası haber ajansları "son dakika" ibaresiyle servis etti.

Etiketler ermenistan Filistin devlet tanıdı
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