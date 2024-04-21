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Esad: ''Tarihin gidişatı düzelecek''

Esad: ''Tarihin gidişatı düzelecek''
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ukrayna’da düzenlenen özel askeri operasyonun Rusya'nın zaferiyle sonuçlanarak tarihin gidişatını düzelteceğini belirtti.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’da yayınlanan ‘Küresel Çoğunluk’ programına konuşan Suriye lideri Esad, Ukrayna’da düzenlenen özel askeri operasyonun Rusya’nın zaferiyle sonuçlanarak tarihin gidişatını düzelteceğini vurguladı.

Esad, “Özel askeri operasyon tarihin gidişatını değiştirmeyecek, düzeltecektir. Rusya, güçlü bir devlet olarak Batı’nın diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesine direniyor ve Rusya’nın (gerek Suriye gerekse Ukrayna) küresel terörle nerede mücadele ettiği hiç fark etmez” diye konuştu.

Rusya’nın siyasi ve askeri alanda küresel istikrarı güçlendirdiğine dikkat çeken Esad, Rusya’nın eylemlerinin, ABD'nin ‘tarihsel olarak birlikte yaşayan küçük ulusları birbirine düşürmeye yönelik’ eylemleri nedeniyle kendisinin de acı çekmesinden kaynaklandığının altını çizdi.

Suriye lideri, “Çatışmanın Rusya’nın zaferiyle sonuçlanacağına ve onun kardeş halkları bir kez daha birleştireceğine eminim. Rusya, başkalarının berbat ettiği şeyleri düzeltiyor” vurgusunu yaptı.

Etiketler Suriye ukrayna Rusya beşar esad tarihin gidişatı
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