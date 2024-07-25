Etiyopya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca ölü ve yaralı var
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Doğu Afrika'da yer alan Etiyopya'da etkili olan yoğun yağışlar, sel felaketine yol açtı ve bu seller de heyelanlara neden oldu.
Etiyopya’nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde 22 Temmuz Pazartesi günü şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasında ölenlerin sayısının 257’ye yükseldiği bildirildi.
ÖLÜ SAYISI 500'Ü BULABİLİR
Faciada ölü sayısının 500’e kadar çıkabileceği aktarıldı. Felaketten etkilenen 15 binden fazla kişinin tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.
Etiyopya Kızılhaç’ın gönderdiği 4 kamyon dolu insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.
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