  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Etiyopya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca ölü ve yaralı var

Etiyopya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca ölü ve yaralı var

Etiyopya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca ölü ve yaralı var
Güncelleme:

Doğu Afrika'da yer alan Etiyopya'da etkili olan yoğun yağışlar, sel felaketine yol açtı ve bu seller de heyelanlara neden oldu.

Etiyopya’nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde 22 Temmuz Pazartesi günü şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasında ölenlerin sayısının 257’ye yükseldiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 500'Ü BULABİLİR

Faciada ölü sayısının 500’e kadar çıkabileceği aktarıldı. Felaketten etkilenen 15 binden fazla kişinin tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

Etiyopya Kızılhaç’ın gönderdiği 4 kamyon dolu insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Etiketler Etiyopya felaket sel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? FETÖ'nün üst düzey yöneticisine tahliye kararı FETÖ'nün üst düzey yöneticisine tahliye kararı Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya Konkordato patladı: Büyük iflas dalgası kapıda Konkordato patladı: Büyük iflas dalgası kapıda 4. kez evlenen Ebru Gündeş boşanıyor mu? 4. kez evlenen Ebru Gündeş boşanıyor mu? Yasmin Erbil annesi Nergis Kumbasar'ın gençken aldığı mayoyu giyince... Yasmin Erbil annesi Nergis Kumbasar'ın gençken aldığı mayoyu giyince... Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... Tesla'dan ucuz elektrikli atağı... Türkiye'ye de gelecek model olay oldu Tesla'dan ucuz elektrikli atağı... Türkiye'ye de gelecek model olay oldu
Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Uzaylı mumyasının parmak izi alındı: Her şeyi değiştirecek sonuç Uzaylı mumyasının parmak izi alındı: Her şeyi değiştirecek sonuç Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni belli oldu Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni belli oldu 10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı 10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü Ankara'da deprem... Başkent sallandı Ankara'da deprem... Başkent sallandı Yıl sonu Dolar kuru için olay olacak tahmin: Düşündüğünüz gibi değil Yıl sonu Dolar kuru için olay olacak tahmin: Düşündüğünüz gibi değil Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor