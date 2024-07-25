Etiyopya'da sel ve heyelan felaketi: Onlarca ölü ve yaralı var

Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FETÖ'nün üst düzey yöneticisine tahliye kararı

Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu

Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya

Konkordato patladı: Büyük iflas dalgası kapıda

4. kez evlenen Ebru Gündeş boşanıyor mu?

Yasmin Erbil annesi Nergis Kumbasar'ın gençken aldığı mayoyu giyince...

Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var

Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği...

Tesla'dan ucuz elektrikli atağı... Türkiye'ye de gelecek model olay oldu

Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı

Uzaylı mumyasının parmak izi alındı: Her şeyi değiştirecek sonuç

Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi

Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler

Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni belli oldu

10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı

İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü

Ankara'da deprem... Başkent sallandı

Yıl sonu Dolar kuru için olay olacak tahmin: Düşündüğünüz gibi değil

Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor