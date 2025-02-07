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Evin bahçesinde şoke eden manzara: Samanların altından çıktı

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Avustralya'nın Sidney kentinde bir evin bahçesinde saman yığınlarının arasında 102 zehirli yılan bulundu.

Avustralya'nın Sidney kentinde bir evin bahçesinde saman yığınlarının içinden zehirli yılanlar çıktı. Köpeğini bir yılanın ısırmasının ardından bahçesinde birkaç yılan gören ev sahibi, ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sürüngen kurtarma ekibi, saman yığınında onlarca yılan buldu. Ekipler yılanları çıkardığı sırada 4 yılan konulduğu torbanın içinde doğurdu. Ekipler, 97'si yeni doğan toplam 102 yılanı doğaya bırakmak üzere bahçeden çıkardı.

Sürüngen kurtarma kurumunun sahibi Cory Kerewaro, yılanların 3 saatte toplanabildiğini ve bulunan kırmızı karınlı kara yılanların zehirli bir yılan türü olduğunu söyledi. Kerewaro, bunun normalde günde 5-15 sürüngen yakalayan ekipler için rekor bir sayı olduğunu belirtti.

Avustralya'da yaygın olarak görülen kırmızı karınlı kara yılanların ısırması nedeniyle bugüne kadar herhangi bir can kaybının kayıtlara geçmediği belirtildi. Yılanların ısırması sonucu ısırılan bölgede şişlik, mide bulantısı ve ishal görülebiliyor.

İHA

Etiketler avustralya sidney zehirli yılan
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