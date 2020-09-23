Eyfel Kulesi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te hareketli dakikalar yaşanıyor.

Ülkenin simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde saldırı ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından Eyfel Kulesi boşaltıldı ve yapı güvenlik çemberine alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan kaynak kulenin boşaltıldığını doğrulasa da ne tür bir saldırı ihbarının yapıldığını açıklamadı.

Fransız basınında Eyfel Kulesi'ne bombalı saldırı ihbarı yapıldığı iddiaları yer aldı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlene yakın saatlerde yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtti. Yetkili, Eyfel Kulesi'nin geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldığını kaydetti. İhbar nedeniyle, Eyfel Kulesi ve çevresi boşaltılarak güvenlik çemberine alınmıştı.