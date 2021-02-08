SON DAKİKA
VAKA SAYISI 8 BİNİN ÜZERİNDE! İŞTE SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 08 Şubat 2021 17:26

Fas'ta sel felaketi: 24 işçi hayatını kaybetti

Fas'ın kuzeyinde etkili olan kuvvetli yağış sel felaketine sebep oldu. Bir fabrikada çalışan 24 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fas'ta sel felaketi: 24 işçi hayatını kaybetti
A+ A-

AP'nin geçtiği son dakika haberine göre Fas'ın kuzeyinde, 669.685 nüfuslu bir şehir olan ve Kuzeybatı Afrika'da, Cebelitarık kıyısında yer alan Tanca Eyaleti'nin merkezi olan Tanca şehrinde yaşanan şiddetli yağış büyük bir felakete sebep oldu. 

Fas Devleti Haber Ajansı'nın (MAP) duyurduğu habere göre kaçak bir giysi fabrikasında çalışan en az 24 işçi fabrikanın sel dolayısıyla sular altında kalması yüzünden hayatını kaybetti. 

Konut olarak kullanılan bir villanın bodrum katında yer alan kaçak fabrikada bulunan 10 işçi olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 24 işçi ise hayatını kaybetti. 

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken fabrikada mahsur kalan işçi sayısının tam olarak bilinmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 

sel , şiddetli yağış , fas
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM