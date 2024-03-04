Fas'taki dev kumulun sırrı çözüldü

İngiltere'den araştırmacılar, Fas'taki ''Lala Lallia'' adlı yıldız şeklindeki kumulun yaklaşık 13 bin yıl önce oluştuğunu tespit etti.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Aberystwyth Üniversitesi ve Londra Üniversitesinden araştırmacılar Fas'ın doğusundaki "Lala Lallia" adlı dev kumulu incelemek üzere kum örneği aldı.

Kumulların yaşını belirlemek için "lüminesans tarihleme" tekniğini kullanan araştırmacılar alınan örnekleri laboratuvarda kırmızı ışık altında inceleyerek kum tanelerinin en son ne zaman güneş ışığına maruz kaldığını tespit etmeye çalıştı.

Araştırmacılar, yaklaşık 100 metre yükseklikte ve 700 metre genişliğindeki Lala Lallia'nın oluşumunun yaklaşık 13 bin yıl öncesine kadar uzandığını, oluşumundan sonra neredeyse 8 bin yıl büyümediğini ancak daha sonra kumulun hızla genişlediğini ve batıya doğru hareket ettiğini tespit etti.

Araştırmacılardan Prof. Geoff Duller, kumulun yaşının hesaplanmasına ilişkin "Karanlık laboratuvarımızda bu kum tanelerinden ışık görüyoruz. Işık ne kadar parlaksa tortu taneleri o kadar yaşlıdır ve daha uzun süredir (kuma) gömülmüştür" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

AA