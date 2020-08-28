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  3. 28 Ağustos 2020 16:22

Filipinler'de skandal! Sekreteriyle seks yaparken yakalandı

Filipinler'de skandal bir olay yaşandı. Bir hükümet yetkilisi toplantı sırasında Zoom isimli uygulamayı açık unutunca sekreteri ile seks yaptığı görüntüleri toplantıya katılan herkes canlı canlı izledi.

Filipinler'de skandal! Sekreteriyle seks yaparken yakalandı
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Filipinler'in Cavite bölgesinde görev yapan bir yerel yöneticinin yaptığı anlık bir hata bir skandala yol açtı.

Düzenli yapılan Zoom toplantısına katılan katılımcılar toplantı gündemini tartışırken
yönetici pozisyonundaki Jesus Estil de toplantıya katıldı.

Teknoloji dehası olmadığı her halinden belli olan Estil toplantı sırasında kamerasını kapattığını zannederek ayağa kalktı ve kameradan birkaç adım geride duran bir kadına doğru yürümeye başladı.

Estil, daha sonra sekreteri olduğu öğrenilen kadınla canlı yayında seks yapmaya başladı.

Toplantı katılımcılarından biri o anları kaydetmeyi başardı. İnternete sızdırılan görüntülerden sonra yerel yöneticinin görevden alınması için kampanya başlatıldı.

Hükümet, Estil ve sekreterinin istifasını istese de ikili video internete sızdığından bu yana ortalarda görülmüyor.

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filipinler , skandal , sekreter
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