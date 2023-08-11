Film değil gerçek! Mezardan gerçek bir vampir çıktı!

Arkeologlar, Polonya'da yaptıkları çalışmalarda 17. yüzyıldan kalma, ayak bileği asma kilitli bir vampir çocuğun kalıntılarını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, köylülerin çocuğun ölümden dönebileceğine dair korkularını yatıştırmak için yüzüstü gömülen ve asma kilitle bağlanan 17. yüzyıldan kalma bir çocuğun kalıntılarını gün ışığına çıkardılar. Çocuğun gömülme tekniği, 14. yüzyıldan itibaren Avrupa’da vampir olduklarına inanılan kişiler için kullanılıyordu.

Antropologların 5 ila 7 yaşlarında olduğuna inandıkları çocuğun iskelet kalıntıları, Polonya’nın Ostromecko yakınlarındaki Pień köyündeki bir nekropolde bulundu.

Nekropol, Yunancada ‘ölüler şehri’ anlamına gelirken, Polonya’daki bu nekropolde geçen yıl da ayak başparmağına bir asma kilit takılı ve boynuna bir orak uzanmış olarak gömülmüş bir “vampir” kadın keşfedilmişti. Kadının, bu gömülme biçiminin nedeni ise yeniden dirilirse başı koparılarak ölmesini sağlamak için…

İnsanların, dirilmelerini engellemek için ayaklarına üçgen asma kilitler takılmış.

Her iki kazı çalışmasını da yürüten Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nden Arkeoloji Profesörü Dariusz Poliński; iki mezarın, birbirinden sadece iki metre uzaklıkta bulunduğunu söyledi. Ayrıca ekibinin, mezarlığın dışlananlar için derme çatma bir mezarlık olduğuna inandığını belirtti.

Poliński, bu arkeolojik alandan yaklaşık 100 mezarın ortaya çıkarıldığını ve bunların birçoğunun, insanların dünyaya geri dönmesini engellemek için kullanılan vampir karşıtı taktikler de dahil olmak üzere düzensiz gömme teknikleri sergilediğini söyledi. Toprağa bağlıydılar ve ilk gömüden sonra mezar yerlerinin bozulduğuna veya kazıldığına dair kanıtlar vardı.

Poliński, bir kişinin böyle bir mezarlığa gömülmesinin birkaç nedeni olabileceğini söyledi: “Kişi, hayattayken başkalarının korkmasına neden olacak şekilde garip davranışlar sergilemiş olabilir veya görünüşünü etkileyen olağandışı bir fiziksel duruma sahip bir hastalığa yakalanmış olabilir. Kişi şiddetli bir şekilde ve garip koşullarda aniden ölmüş olabilir.”

Poliński, ayrıca çocuğun mezarının yakınında yaklaşık 6 aylık olduğu belirlenen bir fetüsü olan hamile bir kadının kalıntılarının bulduğunu da belirtti.

NEDEN VAMPİR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER?

Vampir çocuk kalıntıları, akıllara çocuğun gerçekten vampir olup olmadığını getirirken aslında bu sorunun yanıtını Liverpool John Moore Üniversitesi’nde adli antropoloji baş öğretim görevlisi olan Matteo Borrini, geçen yıl bir röportajında vermişti. Borrini, vampir gömme uygulamasının 14. yüzyıldan itibaren Avrupa’da yaygın olduğunu söylüyor:

“İnsanlar vampirik salgınları, o zamanlar açıklanamayan, ancak şimdi salgın hastalıklar veya büyük ölçekli zehirlenmeler olduğu varsayılan toplu ölümlerle ilişkilendirdi. Anlayışa göre; bu vampirler önce aile üyelerini avlayıp öldürecekler ve ardından tıpkı şimdiki bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ilişkin modern anlayışımızda olduğu gibi köydeki komşularına ve diğerlerine bulaştıracaklardı.”