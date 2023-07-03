Fransa'daki olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Fransa'da 17 yaşındaki Nael'in öldürülmesinin ardından başlayan olaylar ülke çapında devam ederken, protestolar İsviçre'ye de sıçradı.

Fransa'nın Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genci öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor. Gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Strazburg bir araya gelen göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binası ve aracı ateşe verdi, olaylarda 875 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan Nael M.’yi öldüren polis ise açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

"ORTALIK SAKİNLEŞSİN İSTİYORUZ"

Nael M.’nin büyükannesi Nadia ise Fransız BFM TV’ye konuştu. Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu. Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nael'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz.” ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti. Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.

Fransız basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin öğleden sonra yönettiği güvenlik toplantısında gösteriler kapsamında bu akşam da ülke genelinde 45 bin kolluk kuvvetini görevlendirme kararı aldı.

Darmanin, bu toplantı sırasında talimatlarını kesin bir şekilde yineleyerek, mümkünse yeni gözaltılar yapılmasını talep etti.

Fransa genelinde 30 Haziran ve 1 Temmuz'da da 45 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti.

OLAYLAR İSVİÇRE'YE DE SIÇRADI

Fransa’da patlak veren şiddet olayları İsviçre’ye sıçradı. İsviçre polisi, çıkan olaylarda 7 kişiyi gözaltına aldı. Dün sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrası Lozan kentinde yaklaşık 100 kişi toplanarak, polis şiddetini protesto etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, gruptan bazı kişilerin polislere kaldırım taşları ve molotof kokteyli attığı ve çok sayıda mağazaya zarar verdiği aktarılarak, altısı Portekiz, Bosna Hersek, Sırbistan, Gürcistan, İsviçre ve Somali uyruklu olan yaşları 15 ile 17 arasında değişen 7 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bir polis sözcüsü, "Gördüklerimizden açıkça anlaşıldığı üzere bu gençler gece boyunca Fransa'daki durumdan ilham almışlar" dedi.

ZIRHLI ARAÇLAR SAHADA

Kolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı. Protestoların bir önceki gecelerde gergin geçtiği Lyon kentinde bu akşam da özel polis timleri görev yapıyor.

AŞIRI SAĞCILAR SOKAĞA İNDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.

MACRON TALİMAT VERDİ

Fransız basınındaki habere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA GÖSTERİ ÇAĞRISI

L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine gece yapılan saldırı sonrası, Fransa Belediye Başkanları Derneği Başkanı David Lisnard, yarın tüm belediye başkanlarını ve vatandaşları belediye binalarının önünde toplanmaya çağırdı.

Lisnard, son saatlerde 147 belediye binasının veya belediyeye ait binaların saldırıya uğradığını belirterek, bunun ülke tarihinde bir ilki teşkil ettiğini vurguladı.

Öte yandan, soyadı belirtilmeyen Nael'in büyükannesi Nadia, eylemcilere sakinlik çağrısında bulundu.

MARSİLYA'DA YASAK GETİRİLDİ

Bu arada, dün gece gösterilerin en sıcak geçtiği kentlerden olan Marsilya'da gösteri düzenlemek yasaklandı. Marsilya'da toplu taşıma seferleri yerel saatle 18.00'den itibaren iptal edildi. (AA-İHA)