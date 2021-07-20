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Fransa'ya ait savaş uçağı düştü

Fransa'ya ait savaş uçağı düştü

Fransa'ya ait savaş uçağı Afrika ülkesi Mali'nin Mopti bölgesinde düştü.

Fransa Genelkurmay Başkanlı'ğından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000C model savaş uçağının görev uçuşu esnasında yaşanan teknik bir problem nedeniyle Mopti'nin Hombori yerleşkesine yakın bir noktaya düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, uçağın saat 11.00 civarında düştüğü ve uçak çakılmadan önce atlayan 2 pilotun kurtulduğu ifade edildi.

Fransa'nın bölgedeki birlikleri tarafından uçağın enkazına ulaşıldığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

 

Etiketler Mali Savaş uçağı Mirage 2000-5 Fransa
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