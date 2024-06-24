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Gazze’de can kaybı 37 bin 626’ya yükseldi

Gazze’de can kaybı 37 bin 626’ya yükseldi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla katliama aralıksız devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 262 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 37 bin 626’ya, yaralı sayısının 86 bin 98’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail’in Gazze şehrindeki Daraj Kliniği’ne düzenlediği saldırıda Ambulans ve Acil Servis Direktörü Hani al Jaafarawi yaşamını yitirdi. El Aksa Şehitleri Hastanesi Acil Servis Direktörü Eyad Zaqout yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“İsrail güçlerinin bir kez daha Gazze’deki sağlık ve tıp sistemini tamamen yok etmeye çalıştığı açıktır. Sayın Jaafarawi Gazze’nin sağlık sisteminin temel direklerinden biriydi. Hasta ve yaralılara hizmet etmek için çok çalışıyordu. Gazze’de çok zor şartlarda yaşayanlara hizmet etmek için gece gündüz çalışıyordu”

Filistin Sağlık Bakanlığı, Jaafarawi’nin ölümüyle birlikte 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında ölen sağlık çalışanlarının sayısının 500’e ulaştığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, 300 sağlık çalışanının ise İsrail askerleri tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Etiketler gazze can kaybı Gazze can kaybı
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