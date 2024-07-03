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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 953'e çıktı

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 953'e çıktı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 953'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 266'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 271 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 953'e, yaralıların sayısının da 87 bin 266'ya yükseldiği kaydedildi.

Etiketler gazze can kaybı Gazze can kaybı
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