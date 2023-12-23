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Gazze'de sıcak gelişme! İsrail ordusu hakkında sürpriz iddia

Gazze'de sıcak gelişme! İsrail ordusu hakkında sürpriz iddia
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7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm olup yağan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı öğrenildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor" denildi.

Haberde, İsrailli yetkililerin, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor" dediği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u kara harekâtı sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Ordu istatistikleri, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, 784 subay ve askerin yaralandığını gösteriyor.

Ordunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, bunlardan 179'u ağır, 302'si orta, 303'ü ise hafif yaralı durumda.

 

Etiketler israil ordusu gazze israil ordu filistin saldırı kara harekatı
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