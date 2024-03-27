Gazze'ye yapılan hava yardımları can aldı!

İsrail'in sınırlardan yardım girişini engellediği Gazze'ye son çare olarak yapılan hava yardımları, yine trajik sonuçlar doğurdu. Yardımlara ulaşabilmek için akıntının yüksek olduğu denize giren 12 Gazzeli boğuldu, 6 Gazzeli ise yaşanan kaos sırasında ezilerek hayatını kaybetti.

Aylardır İsrail'in saldırılarıyla mücadele eden Gazzeliler, "Gıda ve suya" ulaşmaya çalışırken hayatını kaybediyor. İsrail'in yardım tırlarının girişine izin vermediği Gazze'de büyüyen kıtlık sonucu, son çare olarak hava yardımları yapılıyor. Fakat bu yardımlar, açlık savaşlarının başladığı Gazze'de daha büyük bir kaosa neden oluyor.

GAZZELİLER BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDİYOR

Genellikle denize düşen yardımlara ulaşmak isteyen Gazzeliler, denizdeki büyük akıntıya meydan okuyamayıp boğularak hayatını kaybediyor. Haftalardır doğru düzgün gıdaya ulaşamayan Gazzeliler arasında, karaya düşen yardımları paylaşırken de kaos çıkıyor. Gazzeliler bir parça temiz suya ve gıdaya ulaşmaya çalışırken, canından olabiliyor.

SINIR KAPISINDAN GELECEK YARDIMLAR BEKLENİYOR

Gazze Şeridi'ndeki açlık durumu, giderek riskli bir hale geliyor. Gazzeliler, sınır kapısından gelecek yardımları bekliyor.

CNN Türk