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Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail ordusu özür diledi

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail ordusu özür diledi
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İsrail ordusunun, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinliyi kaçırdığı varsayılan tatbikatla ilgili görüntülerle ilgili olarak özür diledi.

İsrail ordusu, yakın zamanda işgal altındaki Batı Şeria’da fanatik Yahudi yerleşimcilerin bölge sakini bir Filistinliyi kaçırdığı senaryolu bir tatbikat düzenledi. Tatbikattan paylaşılan görüntülerde Yahudi yerleşimcilerin bir Filistinliyi kaçırdığı, yerleşimci rolündeki askerlerin “düşman” yazılı yelekler giydiği görüldü.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İsrail ordusundan açıklama geldi.

İsrail ordusu, tatbikatın 100 kadar senaryonun “en aşırıları” arasında yer aldığını ifade etti. Ordu, tatbikatta yerleşimci gibi davranan askerleri "düşman" olarak işaretlediği için özür diledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, “Söz konusu senaryonun uygulanmaması gerekirdi. Araştırıp öğreneceğiz ve bundan zarar gören herkesten özür dileriz” dedi.

"AHLAKİ OLARAK KÖRLER"

Filistinlilere yönelik ırkçı söylemleri nedeniyle hüküm giymiş olan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “yerleşimcileri düşman olarak yansıtan subayların ahlaki olarak kör olduklarını” söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin destekçisi olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de tatbikata karışan yetkililerin “görevlerine devam edemeyeceğini, yerleşimcilerin, hayatı ve güvenliğinden sorumlu olamayacağını” belirtti.

NETANYAHU DA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı yazılı açıklamada, “Bu kurgusal senaryo gerçeklikten uzak. Batı Şeria’nın sakinleri (yerleşimciler), bunların çoğunluğu İsrail’in savunması için savaşıyor ve canlarını veriyor. Bu durumda Batı Şeria’daki kardeşlerimize karşı bu duyarsızlığı kabul etmeyeceğim” ifadesini kullandı.

AA

Etiketler israil israil ordusu gazze netanyahu özür özür dilediler filistin yahudi
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