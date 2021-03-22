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Genç sörfçü yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi

El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi.

Uluslararası Sörf Birliğinden (ISA) yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için ülkesinde antrenman yapan Diaz'ın vefat haberinin büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

Katherine Diaz'ın ülkesi El Salvador'un uluslararası spor elçiliğini üstlendiği vurgulanan açıklamada, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Daha önce uluslararası arenada olimpiyatlarda temsil edilmeyen sörf, ilk kez Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda yer alacak.

Etiketler yıldırım sörf sörfçü yıldırım çarpması katherina diaz
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