Genç sörfçünün zor anları! Dalgalara böyle kapıldı

Birleşik Krallıka bağlı Gallerin güneyindeki Porthclaw bölgesi yakınlarında sörf yapan Jack Lyons, 2 metreyi aşan dalgaların arasında sörf tahtasından düştü.

Sörfçünün boğulmak üzere olduğu ihbarını alan kurtarma ekipleri, kurtarma botu ile bölgeye gitti. Kurtarma ekiplerinin, Lyonsu kurtarma anları ve dalgalarla boğuşma anları saniye saniye kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan Lyons, Deneyimli bir sörfçüyüm ama işler çok çabuk değişti. Akıntıyla savaşamıyordum ve aşağı çekildiğimi hissediyordum dedi. Lyons, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.