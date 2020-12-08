  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 08 Aralık 2020 21:24

Genç sörfçünün zor anları! Dalgalara böyle kapıldı

Birleşik Krallıka bağlı Gallerde 18 yaşındaki Jack Lyons adlı sörfçü, sörf yaparken 2 metrelik dalgaların arasında kaldı.

Genç sörfçünün zor anları! Dalgalara böyle kapıldı
A+ A-

Birleşik Krallıka bağlı Gallerin güneyindeki Porthclaw bölgesi yakınlarında sörf yapan Jack Lyons, 2 metreyi aşan dalgaların arasında sörf tahtasından düştü.

Sörfçünün boğulmak üzere olduğu ihbarını alan kurtarma ekipleri, kurtarma botu ile bölgeye gitti. Kurtarma ekiplerinin, Lyonsu kurtarma anları ve dalgalarla boğuşma anları saniye saniye kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan Lyons, Deneyimli bir sörfçüyüm ama işler çok çabuk değişti. Akıntıyla savaşamıyordum ve aşağı çekildiğimi hissediyordum dedi. Lyons, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

ingiltere , sörf , sörfçü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM