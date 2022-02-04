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Getir’e bir yasak daha

Getir’e bir yasak daha

Amsterdam'ın ardından Hollanda'nın bir başka popüler şehri olan Rotterdam'da da aralarında Türkiye’den çıkan Getir’in de olduğu Gorillas, Flink, Zapp gibi platformların 1 yıl boyunca depolama merkezi açmasına yasak getirildi.

Geçen hafta Amsterdam şehir yönetimi aralarında Türkiye’den çıkan Getir’in de olduğu Gorillas, Flink, Zapp gibi platformların şehirde “siyah mağaza” olarak da bilinen depolama merkezlerini açmasına yasak getirmişti. Kuryelerin dağıttığı ürünlerin depolandığı ve şehrin başka bölgelerinde de çok sayıda açılan bu mağazalar hem gürültü hem de vitrinlerinde filmli cam kullanıldığı gerekçesiyle görüntü kirliliği yaratmakla suçlanmıştı.

Dün gece ise Hollanda’nın bir başka popüler kentinde benzer bir karar alındı. Hollanda’nın güneyindeki Rotterdam kentinde de bu şirketlerin 1 yıl boyunca depolama mağazası açılmasına yasak geldi.

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