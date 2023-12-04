Gizemli virüs Asya'nın ardından Avrupa'da da görüldü

Kısa bir süre önce Çin'de görülen ve ardından Hindistan'da da tespit edilen yeni gizemli virüs şimdi de Avrupa'da ortaya çıktı.

Çin'i etkisi altına alan gizemli virüs Hindistan’ın ardından şimdi de Avrupa’da görüldü. Daily Star'da yer alan habere göre gizemli virüsün Avrupa’ya taşındığı resmi olarak tespit edildi. Zatürre benzeri bir rahatsızlığa sebep veren gizemli virüsün ardından Çin'de solunum yolu hastalıklarında büyük bir artış gözlemlenmişti. Kovid benzeri Pnömoni virüsü Çin'de haftalardır kaosa neden olurken dünya yeni bir salgının yolda olabileceği korkusuyla yüksek alarma geçiyor.