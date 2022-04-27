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Gizemli virüs bir ülkede daha görüldü

Gizemli virüs bir ülkede daha görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada’da da tespit edildi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansından (PHAC) yapılan açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır." ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bugüne kadar ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda'da açıklanamayan hepatit vakaları görüldü.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği duyurulmuştu.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara COVID-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

COVID-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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