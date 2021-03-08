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Gözaltındaki Müslüman vekillere işkence ile infaz!

Gözaltındaki Müslüman vekillere işkence ile infaz!

Myanmar ordusunun darbe sonrasında gözaltına alınan Müslüman milletvekillerini işkence ile infaz ettiği iddia edildi.

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan devrilen iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin 2 Müslüman üyesinin, askerlerin işkencesine uğrayarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin geçen hafta göz altına aldığı NLD üyeleri Khin Maung Latt ve Shein Win'in aileleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Latt ve Win'in dün sabah hayatını kaybettikleri bilgisini aldıklarını söyledi.

Aile yakınlarından biri, Win'in gözaltı boyunca işkenceye maruz bırakıldığını öne sürdü.

"Cesedini kanlara bürünmüş halde gördük. Yetkililer ölümüne dair bize bilgi vermedi, fakat vücudundaki yaralar, işkenceye maruz kaldığını gösteriyor."

NLD'nin Müslüman milletvekillerinden Sithu Maung da arkadaşı Latt'ın işkence edilerek öldürüldüğünü iddia etti.

"Khin sağlıklı ve güçlü biriydi. Ölümünün sebebi işkenceden başkası olamaz."

 

Etiketler Myanmar darbe gözaltı milletvekilleri işkence infaz
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