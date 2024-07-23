Gündeme bomba gibi düşen iddia: Biden öldü mü ?

ABD Başkanlık seçimlerinden çekilen mevcut ABD Başkanı Biden'in öldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Kamala Harris'i destekleyeceğini vurgulayarak ABD'deki başkanlık yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Bu açıklamasının ardından tekrar kamuoyu önüne çıkmayan Biden'ın öldüğü bile iddia edildi.

ABD resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama gelmedi. ABD medyası boks yıldızı Ryan Garcia'nın X'te attığı tweet nedeniyle tartışmaların başladığını aktardı.

Ryan Garcia, tweetinde Joe Biden'ın öldüğünü ve kendisinin buna sevindiğini söyledi. Ekşi Sözlük'te de Joe Biden'ın ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar devam etti. Söz konusu iddiaların ardından Biden hakkında yüzlerce tweet atıldı.

ABD kaynaklarından Biden'ın hayatta olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.