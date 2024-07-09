  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı

Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı

Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı
Güncelleme:

Tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını yürürlüğe koyan Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı.

AB'nin Gürcistan Delegasyonunun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Birliğin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski, başkent Tiflis'te katıldığı etkinlikte ülkenin AB'ye katılım süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"Maalesef Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci şimdilik durdurulmuştur" açıklamasını yapan Herczynski, bu kararın, son yapılan AB Liderler Zirvesi'ne katılan liderlerce alındığını bildirdi.

Herczynski, karar kapsamında AB'nin Gürcistan'a yönelik 2024 yılı için 30 milyon Euro'luk mali yardımın da dondurulduğunu belirterek "Durumun daha da kötüleşmesi halinde başka tedbirler de düşünülüyor" ifadesini kullandı.

Büyükelçi, "AB-Gürcistan ilişkilerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olabilecekken bu kadar düşük bir noktada olduğunu görmek üzücü" değerlendirmesinde bulundu.

YABANCI ETKİ YASASININ ARDINDAN AB-GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ

"Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının nisanda Parlamento'ya sunulmasının ardından Gürcistan'da gösteriler başlamıştı.

Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve Parlamento'da 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa tasarısı, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti. Tasarının, 28 Mayıs'ta yapılan oylamada 4'e karşı 84 oyla tekrar kabul edilmesiyle Zurabişvili'nin vetosu aşılmıştı.

AB-Gürcistan arasındaki ilişkileri de bu yasasının yürürlüğe girmesiyle gerilmiş, AB yetkilileri yasanın geri çekilmesi için birçok kez çağrı yapmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 24 Haziran'da, Gürcü hükümetinin politikalarına bu doğrultuda devam etmesi halinde "ülkenin AB üyeliğinin risk altında olduğu" uyarısında bulunmuştu.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü Aralık 2023'de verilmişti.

 

Etiketler Gürcistan  AB üyeliği avrupa birliği üyeliği üyelik görüşmeleri yabancı etkinin şeffaflığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı Olimpiyatlarda kadro dışı kalan Filenin Sultanı Simge Aköz suskunluğunu bozdu Olimpiyatlarda kadro dışı kalan Filenin Sultanı Simge Aköz suskunluğunu bozdu Bilim adamlarından yeni keşif: Su aygırları koşarken havalanıyormuş Bilim adamlarından yeni keşif: Su aygırları koşarken havalanıyormuş TÜİK Başkanı Çetinkaya enflasyonun suçlusunu açıkladı TÜİK Başkanı Çetinkaya enflasyonun suçlusunu açıkladı Jeff Bezos'un Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı Jeff Bezos'un Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı Hollanda - Türkiye maçında Erdoğan'a sansür mü uygulandı ? Hollanda - Türkiye maçında Erdoğan'a sansür mü uygulandı ? Köyde tek başına: Herkes gitti, 75'lik nine köyde mahsur kaldı Köyde tek başına: Herkes gitti, 75'lik nine köyde mahsur kaldı TÜİK nüfus istatistiklerinde Suriyeliler birinci oldu TÜİK nüfus istatistiklerinde Suriyeliler birinci oldu Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'i buluşturan nikah Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'i buluşturan nikah Erken seçim anketinde partilerin oy oranları belli oldu Erken seçim anketinde partilerin oy oranları belli oldu
Hava durumu bozuyor: Yağış ve fırtına için sarı kodlu uyarı geldi Hava durumu bozuyor: Yağış ve fırtına için sarı kodlu uyarı geldi Meksika'da değil Türkiye'de yaşandı: Cezaevine şoke eden baskın Meksika'da değil Türkiye'de yaşandı: Cezaevine şoke eden baskın