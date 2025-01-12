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Hackerlar bankaları hedef aldı

Hackerlar bankaları hedef aldı
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İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

İtalya’da aralarında Intesa ve Monte Paschi olmak üzere bazı bankaların ayrıca Taranto ile Trieste limanlarının ve bazı özel kuruluşların internet sitelerinin sabah saatlerinde ‘NoName057’ isimli Rusya yanlısı bir grup bilgisayar korsanının siber saldırısına uğradığı kaydedildi.

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın siber saldırıya uğrayan kurumlara destek verdiği açıklandı.

DHA

Etiketler italya banka hacker
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